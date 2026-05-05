Cuori, peluche, carillon e un sorriso che racconta più di mille parole. All’incontro con Papa Leone XIV a Pompei ci sarà anche il piccolo Raffaele, sette mesi appena, accompagnato da mamma Anna. Una presenza che porta con sé una storia di speranza, paura e, per molti, di vero e proprio miracolo.

La gravidanza era diventata presto un percorso in salita. Dopo l’amniocentesi, la perdita di liquido amniotico aveva ridotto al minimo le possibilità di portare avanti la gestazione. I medici parlavano chiaro: rischi altissimi sia per la madre che per il bambino.

Eppure, mentre il cuore del piccolo continuava a battere, Anna non ha mai smesso di credere. Tra preghiere e lacrime, la speranza ha resistito. Poi, nel giorno dedicato a Santa Rita, qualcosa è cambiato: il sacco amniotico si è nuovamente riempito, riaccendendo una possibilità che sembrava ormai svanita.

A fine settembre, la nascita. Raffaele viene al mondo sano, contro ogni previsione. Oggi è un bimbo sorridente, simbolo di una storia che ha toccato profondamente chi l’ha conosciuta.

E venerdì, tra la folla di fedeli, sarà lì anche lui: tra le braccia di sua madre, davanti al Papa, a testimoniare che a volte la vita riesce a sorprendere oltre ogni limite.