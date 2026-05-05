La Costiera Amalfitana si conferma ancora una volta scenario privilegiato del turismo internazionale di lusso. In questi giorni è infatti tornata a solcare le sue acque la Wind Surf, considerata la più grande nave a vela del mondo.

L’imbarcazione, ammiraglia della Windstar Cruises, è giunta al largo di Amalfi proveniente da Civitavecchia, attirando l’attenzione di residenti e turisti. A bordo viaggiano oltre 300 ospiti – per la precisione 342 passeggeri – che hanno scelto un’esperienza esclusiva all’insegna del comfort e della navigazione a vela.

Non è la prima volta che la Wind Surf fa tappa lungo la costa: già lo scorso anno aveva incantato il litorale campano, confermando il forte legame tra questo tipo di turismo e il territorio.

La sua presenza rappresenta l’ennesima conferma del grande richiamo internazionale esercitato dalla Costiera Amalfitana, meta ambita da visitatori provenienti da tutto il mondo e punto di riferimento per il turismo di fascia alta.