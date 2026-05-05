Pomeriggio di forte apprensione ieri a Minori, dove un uomo di 48 anni è stato colto da un improvviso malore, perdendo conoscenza.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, valutata la gravità del quadro clinico, hanno disposto il trasporto in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione di Ravello.

I primi accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di un ematoma cerebrale, rendendo necessario il trasferimento urgente in una struttura maggiormente attrezzata. Il paziente è stato quindi condotto in ambulanza fino al campo sportivo di Scala, dove è stato affidato all’elisoccorso.

Il volo sanitario ha raggiunto l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, centro di riferimento per le emergenze neurologiche, dove l’uomo è stato preso in carico dai medici per le cure del caso.