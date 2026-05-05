Ancora violenza in ambito sanitario a Napoli, dove un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’Ospedale Cardarelli durante un tentativo di rapina.

Secondo una prima ricostruzione, il sanitario, in servizio presso la struttura, sarebbe stato avvicinato da uno o più malviventi mentre si trovava nell’area parcheggio. I rapinatori avrebbero cercato di sottrargli denaro ed effetti personali, ma al rifiuto dell’uomo la situazione è rapidamente degenerata. Nel corso della colluttazione, l’infermiere è stato colpito con un’arma da taglio.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’interno dello stesso ospedale dove lavora. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma resta lo shock per quanto accaduto in un contesto che dovrebbe garantire sicurezza e tutela.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.