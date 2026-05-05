Momento di raccoglimento e memoria a Pagani, dove familiari e amici hanno organizzato una fiaccolata in ricordo di Francesco Sessa.

L’iniziativa si terrà domani, 6 maggio 2026, con partenza alle ore 19:30 dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine e arrivo in Piazza Sant’Alfonso.

Un’occasione per ricordare Francesco, il suo sorriso e l’affetto lasciato nella comunità, ma anche per stringersi insieme nel dolore e nella condivisione del ricordo.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare portando con sé una luce, simbolo di vicinanza e memoria, per mantenere vivo il ricordo del giovane.