Appuntamento con la grande musica a Salerno, dove domenica 10 maggio alle ore 20.30 il foyer del Teatro delle Arti ospiterà il concerto del duo “La Belle Epoque”.

Protagoniste della serata saranno le musiciste Marta Pignataro, violinista, violista e soprano, docente presso il Conservatorio Alfano I di Salerno, ed Enza Di Stano, pianista e organista, docente al Terzo Circolo di Angri, entrambe concertiste con una solida formazione accademica e un’intensa attività artistica in Italia e all’estero.

Il progetto nasce con l’obiettivo di riportare in vita le atmosfere eleganti e raffinate degli anni ’30 e ’40, attraverso un repertorio che unisce tradizione e sensibilità contemporanea. Il duo propone infatti una rilettura curata e ricercata di brani che hanno segnato un’epoca.

In programma alcuni grandi classici della musica internazionale e italiana, tra cui “La vie en rose”, “Summertime”, “Parlami d’amore Mariù”, “Besame mucho” e “Non ti scordar di me”.

Nel corso degli anni, “La Belle Epoque” ha partecipato a festival, rassegne ed eventi culturali di rilievo, portando la propria musica in contesti teatrali e manifestazioni sia in Italia che all’estero.

Una serata all’insegna della nostalgia e dell’eleganza musicale, pensata per gli appassionati del repertorio d’epoca e non solo.