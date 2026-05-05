Giuseppe “Geppino” Parente eletto presidente della Provincia di Salerno: priorità a viabilità, edilizia scolastica e sostenibilità

L’elezione e il mandato

Giuseppe Parente, detto Geppino, sindaco di Bellosguardo, è stato eletto presidente della Provincia di Salerno dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. Forte di una base di consenso ampia, il neo presidente si prepara a proseguire nel solco amministrativo tracciato negli ultimi anni, con l’obiettivo di garantire una gestione dinamica e vicina alle esigenze dei 158 comuni salernitani.

Le priorità su viabilità e scuole

Tra i primi punti indicati da Parente emerge il tema della viabilità e delle infrastrutture, con l’intenzione di completare i cantieri strategici e intervenire sulla messa in sicurezza della rete stradale provinciale. Un ambito centrale, considerata la complessità del territorio e la necessità di collegamenti efficienti tra aree interne e costiere.

Parallelamente, particolare attenzione sarà dedicata all’edilizia scolastica, con interventi mirati a garantire istituti moderni, sicuri e adeguati alle esigenze delle nuove generazioni, anche sotto il profilo tecnologico.

Ambiente, PNRR e dialogo istituzionale

Nel programma trova spazio anche il capitolo dedicato alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è sviluppare un piano d’azione che riguardi la tutela delle coste, il rilancio delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, sfruttando le opportunità offerte dai fondi del PNRR.

Infine, il neo presidente punta su un dialogo istituzionale costante con la Regione Campania e il Governo centrale, con l’intento di intercettare risorse e rendere più snelle le procedure amministrative. Un approccio che mira a rafforzare il ruolo della Provincia come snodo operativo tra enti locali e livelli superiori di governo.

Sanità Campania, De Martino denuncia ritardi prescrizioni piattaforma (video)