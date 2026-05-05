Tragedia a Sant’Antonio Abate, dove un giovane ragazzo ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La vittima si chiamava Giuseppe, conosciuto e benvoluto in città.

La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio tra amici, parenti e conoscenti. Numerosi i messaggi apparsi sui social, dove in tanti hanno voluto ricordarlo con parole di affetto e incredulità: “Fratello cosa è successo? Ho appena saputo… Riposa in pace, ti porterò sempre nel cuore”.

Una perdita che ha colpito duramente la comunità locale, lasciando sgomento e tristezza. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.