Nel giorno dell’anniversario della tragedia del 5 maggio 1998, la città di Sarno si raccoglie nel ricordo delle vittime della frana che sconvolse il territorio. In occasione della ricorrenza, il sindaco Francesco Squillante ha affidato ai social un messaggio rivolto alla comunità, sottolineando il valore profondo della memoria.

Il primo cittadino ha ricordato come quella data rappresenti uno spartiacque nella storia locale, invitando a non fermarsi alla commemorazione ma a trasformare il ricordo in impegno concreto. Un richiamo alla responsabilità collettiva, nel rispetto di chi non c’è più e nella vicinanza a chi porta ancora oggi il peso di quella tragedia. Nel suo intervento, Squillante ha voluto anche rendere omaggio a quanti, in quei giorni drammatici, si prodigarono senza sosta nei soccorsi, spesso mettendo a rischio la propria vita.

Il messaggio si inserisce nel quadro delle iniziative commemorative organizzate in città, che ogni anno coinvolgono cittadini e istituzioni in momenti di riflessione e raccoglimento. Non solo memoria, ma anche attenzione al presente: il riferimento è alla necessità di mantenere alta la guardia sul fronte della sicurezza del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico.

In occasione degli eventi, il Comune ha disposto alcune limitazioni alla circolazione. In particolare, divieto di sosta con rimozione in Piazza IV Novembre dalle ore 16 e fino al termine della manifestazione; stop a traffico e sosta anche in Piazza Duomo dalle ore 18. Previsto inoltre il divieto di transito lungo il percorso del corteo, a partire dalle 19:30 circa, da Piazza Duomo fino al monumento dedicato alle vittime in Viale Margherita. Ulteriori restrizioni alla sosta interesseranno le strade coinvolte dal passaggio della commemorazione.

La Polizia Municipale potrà adottare eventuali provvedimenti aggiuntivi per garantire sicurezza e ordine pubblico durante lo svolgimento delle iniziative. Un’intera comunità, ancora una volta, si stringe attorno alla propria memoria, trasformandola in responsabilità per il futuro.