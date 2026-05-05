Un uomo, G.P. le sue iniziali, è stato arrestato a Siano dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 336 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento.

Il quantitativo sequestrato e le modalità di conservazione della droga, secondo gli investigatori, sarebbero indicativi di un’attività di spaccio strutturata. L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.