C’è anche un giovane residente in provincia di Salerno tra i principali indagati in una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cremona. Il diciannovenne, insieme a un ventenne domiciliato in provincia di Pavia, è accusato di aver gestito una rete di spaccio attiva nelle aree rurali lombarde.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’attività illecita si sarebbe sviluppata tra giugno 2024 e ottobre 2025, con modalità operative insolite: niente piazze cittadine, ma campagne e terreni agricoli trasformati in veri e propri punti di distribuzione della droga. I campi di mais e i canali di irrigazione venivano utilizzati per nascondere lo stupefacente, mentre gli scambi avvenivano lungo strade sterrate, in modo rapido e difficilmente tracciabile.

Le indagini, condotte attraverso pedinamenti e testimonianze di numerosi acquirenti, hanno consentito di ricostruire la rete e i movimenti degli indagati. Il giovane salernitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare insieme al complice.

L’organizzazione risultava ben strutturata e studiata per eludere eventuali controlli, con spostamenti frequenti e basi operative difficili da individuare. Nonostante ciò, l’intervento dei militari ha portato allo smantellamento del gruppo.

Le ricerche sono ora concentrate su un terzo soggetto coinvolto, destinatario di un provvedimento restrittivo ma attualmente irreperibile. Gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi, ipotizzando collegamenti con altri territori, lo riporta

L’operazione conferma come il traffico di stupefacenti stia sempre più sfruttando contesti periferici e rurali per sottrarsi ai controlli, imponendo un costante adattamento delle strategie investigative.