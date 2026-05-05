Nonostante la salvezza conquistata sul campo nel play-out contro il Castelpoto, in casa U.S. Angri 1927 arriva una decisione destinata a segnare una svolta: la società ha ufficialmente annunciato l’azzeramento di tutte le cariche dirigenziali.

Una scelta netta, maturata al di là del risultato sportivo, che sancisce la fine di un ciclo e apre a una fase di profonda riorganizzazione. Dopo aver centrato l’obiettivo stagionale, la proprietà ha deciso di intervenire sulla struttura interna con l’intento di costruire basi più solide per il futuro.

Nel comunicato ufficiale, il club ha comunque ringraziato dirigenti, staff e collaboratori per il lavoro svolto durante l’annata, sottolineando come la salvezza sia il risultato di un impegno collettivo. Allo stesso tempo, però, emerge con chiarezza la volontà di voltare pagina e avviare un nuovo percorso.

L’azzeramento è immediato: resterà operativo soltanto lo staff comunicazione, mentre nei prossimi giorni la proprietà definirà e annuncerà il nuovo assetto societario e i relativi incarichi.

Per l’Angri si apre dunque una nuova fase, con l’obiettivo di ripartire con energie rinnovate e una visione più strutturata.