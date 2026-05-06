Si è conclusa con un esito positivo la vicenda della scomparsa di Maryuri, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi tra Baronissi e la Valle dell’Irno.

La donna è stata ritrovata e, secondo quanto riferito, si trova attualmente ricoverata presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona.

Fine dell’apprensione

La notizia ha portato sollievo tra familiari, amici e cittadini che avevano condiviso gli appelli per la sua ricerca. Restano al momento riservate le condizioni di salute, ma il ritrovamento rappresenta un esito positivo dopo ore di forte preoccupazione.