Si è conclusa con un esito positivo la vicenda della scomparsa di Maryuri, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi tra Baronissi e la Valle dell’Irno.

La donna è stata ritrovata e, secondo quanto riferito, si trova attualmente ricoverata presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona.

Fine dell’apprensione

La notizia ha portato sollievo tra familiari, amici e cittadini che avevano condiviso gli appelli per la sua ricerca. Restano al momento riservate le condizioni di salute, ma il ritrovamento rappresenta un esito positivo dopo ore di forte preoccupazione.

Redazione

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