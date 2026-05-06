Ore di forte apprensione a Baronissi per la scomparsa di Maryuri, di cui non si hanno più notizie dalla serata di domenica 3 maggio.

La donna è stata vista l’ultima volta intorno alle 20:30 nella frazione di Caposaragnano, nel territorio di Baronissi. Al momento della scomparsa indossava un giubbino rosso.

L’appello

A lanciare l’allarme sui social è stata Jennifer Martinez, che ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti:

«Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili, anche minime, è pregato di contattare immediatamente il 112 o la famiglia».

Le ricerche

Sono scattate le ricerche nella Valle dell’Irno, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. L’obiettivo è ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e individuare eventuali elementi utili al suo ritrovamento.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre cresce l’attenzione della comunità locale, mobilitata per contribuire alle ricerche.

Chiunque possa fornire dettagli è invitato a contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112.