Ore di forte apprensione a Baronissi per la scomparsa di Maryuri, di cui non si hanno più notizie dalla serata di domenica 3 maggio.
La donna è stata vista l’ultima volta intorno alle 20:30 nella frazione di Caposaragnano, nel territorio di Baronissi. Al momento della scomparsa indossava un giubbino rosso.
L’appello
A lanciare l’allarme sui social è stata Jennifer Martinez, che ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti:
«Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili, anche minime, è pregato di contattare immediatamente il 112 o la famiglia».
Le ricerche
Sono scattate le ricerche nella Valle dell’Irno, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. L’obiettivo è ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e individuare eventuali elementi utili al suo ritrovamento.
Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre cresce l’attenzione della comunità locale, mobilitata per contribuire alle ricerche.
Chiunque possa fornire dettagli è invitato a contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112.