Un evento raro e affascinante ha catturato l’attenzione sulla costa di Battipaglia, dove nei giorni scorsi sono state avvistate due tartarughe marine Caretta caretta in accoppiamento a pochi metri dalla riva.
L’avvistamento
A documentare la scena sono state le pagine social del Liceo Regina Margherita, che hanno condiviso un video girato presso il Lido Lago.
«Spettacolare scenario oggi al Lido Lago di Battipaglia – si legge nel post – due Caretta caretta si sono accoppiate poco distanti dalla riva del mare».
Un luogo simbolico
Proprio in quello stesso stabilimento balneare, un anno fa, gli studenti dell’istituto avevano partecipato al progetto “Scuola Viva” dal titolo Emozioni d’Amare, rendendo l’episodio ancora più significativo per la comunità scolastica.
Un segnale per l’ambiente
L’avvistamento di esemplari di Caretta caretta, specie protetta e simbolo del Mediterraneo, rappresenta un segnale importante per la biodiversità marina lungo le coste salernitane.