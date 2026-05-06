Alla fine il primo cittadino Mauri ha scelto il comandante del drappello di Polizia Locale. Ha scelto intelligentemente di non cambiare confermando per un altro semestre il capitano Rosario Cascone alla guida dei caschi bianchi. Mauri ha tenuto conto dell’ottimo lavoro di contrasto all’abusivismo e all’illegalità diffusa sul territorio effettuato dagli agenti agli ordini di Cascone, apprezzato anche dai cittadini e dall’opinione pubblica per la sua disponibilità. La scelta fatta da Mauri stabilizza...