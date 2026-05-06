Maxi operazione antidroga dei militari del Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, che nelle prime ore hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 persone, gravemente indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), ha interessato diverse province: Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina.

Indagini e collegamenti con il clan

L’attività investigativa, avviata nel maggio 2025 dal Nucleo PEF di Salerno (GICO – Sezione GOA), ha permesso di disarticolare un gruppo criminale attivo tra le province di Salerno e Avellino, con ramificazioni anche a livello nazionale e internazionale.

Secondo quanto emerso, il sodalizio avrebbe avuto collegamenti con ambienti riconducibili al clan Clan Fezza-De Vivo.

Droga e profitti illeciti

Le indagini, condotte con tecniche investigative avanzate, hanno consentito di documentare numerosi traffici illeciti e di sequestrare ingenti quantitativi di droga: oltre mezza tonnellata tra hashish, cocaina e metanfetamine.

Il profitto illecito derivante dall’attività di spaccio è stato stimato in oltre 780mila euro.

Sequestri e perquisizioni

Parallelamente agli arresti, sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. Sono inoltre in corso perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri 10 soggetti coinvolti nell’inchiesta.