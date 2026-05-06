Momenti di tensione in mattinata a Castellammare di Stabia, lungo Corso Garibaldi, dove una lite tra due uomini è degenerata in un’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per motivi legati alla viabilità: coinvolti un automobilista e un giovane centauro, originario della zona dell’Acqua della Madonna. Quest’ultimo avrebbe accusato il conducente dell’auto di aver messo a rischio la sua stabilità durante la marcia.

La situazione è rapidamente degenerata: il giovane, visibilmente alterato, è sceso dal mezzo e ha iniziato a inveire contro l’automobilista, colpendolo più volte con il casco.

Determinante l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, presente casualmente in zona, che è riuscito a separare i due e a bloccare l’aggressore, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente ferito, poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il giovane scooterista è stato fermato per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.