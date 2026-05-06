C’è grande preoccupazione tra i cittadini per la scomparsa di Stella, una cagnolina vista negli ultimi giorni tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni.
La storia
Stella viveva con il suo proprietario, venuto a mancare alcuni mesi fa. Da allora, secondo quanto raccontato da chi la conosce, l’animale sarebbe rimasto particolarmente diffidente e spaesato, abituato a fidarsi solo del suo padrone.
Nei giorni scorsi la cagnolina si era rifugiata in una casa con cortile a Nocera Superiore, ma è poi fuggita e da quel momento si sono perse le sue tracce.
Gli ultimi avvistamenti
Stella era stata segnalata in zona via Filangieri, ma dopo alcuni episodi che l’avrebbero spaventata – tra cui inseguimenti da parte di ragazzi – non è più stata avvistata.
L’appello
Chiunque dovesse vederla è invitato a non rincorrerla e non cercare di prenderla, per evitare di spaventarla ulteriormente. L’animale, infatti, potrebbe reagire per paura.
In caso di avvistamento, è fondamentale contattare il numero: 📞 348 8038577
L’obiettivo è monitorare gli spostamenti della cagnolina e consentire un recupero in sicurezza.
Massima collaborazione
I volontari e i cittadini chiedono la massima diffusione dell’appello per aumentare le possibilità di ritrovare Stella e riportarla in un ambiente sicuro.