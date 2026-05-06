Cava de’ Tirreni, appello per Stella: cagnolina smarrita tra Nocera Superiore e dintorni

Stella viveva con il suo proprietario, venuto a mancare alcuni mesi fa. Nei giorni scorsi la cagnolina si era rifugiata in una casa con cortile a Nocera Superiore, ma è poi fuggita e da quel momento si sono perse le sue tracce.