Il Comune di Nocera Inferiore ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

La decisione riguarda la giornata di giovedì 14 maggio, quando il territorio comunale sarà interessato dalla 6ª tappa, la Paestum–Napoli.

Ordinanza per motivi di sicurezza

Il provvedimento è stato adottato tramite apposita ordinanza sindacale, nell’ambito delle misure organizzative necessarie a garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

Il passaggio della carovana rosa comporterà infatti modifiche significative alla viabilità, con chiusure temporanee di strade, deviazioni e limitazioni al traffico.

Disagi alla circolazione

Le restrizioni previste renderebbero complessi gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti scolastici. Da qui la scelta di sospendere le attività didattiche per tutelare studenti, famiglie e personale scolastico.

L’invito del Comune

L’amministrazione invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla viabilità e a pianificare per tempo gli spostamenti, contribuendo così a una gestione più ordinata della mobilità urbana.

Le parole del sindaco

«Il passaggio del Giro d’Italia rappresenta un momento di grande prestigio e visibilità per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio –. Abbiamo ritenuto necessario adottare tutte le misure utili a garantire la sicurezza e a ridurre i disagi, a partire dalla chiusura delle scuole. Sarà una giornata importante per Nocera Inferiore».