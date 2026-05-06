Lite in Comune tra funzionari. Ieri mattina, urla sono state avvertite distintamente provenire da uno degli uffici finanziari dell’Ente. Due funzionari avrebbero litigato per...

Hanno tentato di incassare un assegno clonato, ma è finita male per i due napoletani in trasferta nell’agro. Infatti nel corso del pomeriggio di ieri, ad Angri, locale Stazione Carabinieri ha proceduto all’ arresto in flagranza di reato per tentata truffa, sostituzione di persona, uso di documenti e titoli di credito falsi, resistenza a Pubblico Ufficiale, di P.E. 1987 e D.M.S. 1987 entrambi di Napoli. La pattuglia della locale stazione interveniva, infatti presso Ufficio Postale, ove, poco prima P.E....