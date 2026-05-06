Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina.
I militari del Comando Provinciale di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di diversi indagati, destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere.
L’accusa
Secondo quanto emerso, gli indiziati sarebbero coinvolti, a vario titolo, in un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione rappresenta l’esito di un’articolata attività investigativa condotta negli ultimi mesi.
Sequestri per oltre 780mila euro
Parallelamente agli arresti, le Fiamme Gialle stanno eseguendo anche un sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo superiore a 780mila euro, disposto d’urgenza dal Pubblico Ministero.
Gli accertamenti patrimoniali mirano a colpire i profitti illeciti riconducibili all’attività criminale contestata.
Indagini in corso
Le operazioni sono tuttora in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore, anche per chiarire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’inchiesta.