Sono ore di apprensione a Melito di Napoli per Manuele, il 16enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo via Roma. Il giovane è attualmente ricoverato in coma farmacologico presso l’Ospedale Umberto I, dove i medici monitorano costantemente le sue condizioni, ancora critiche.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava in sella a una Honda Transalp quando, nel tardo pomeriggio di giovedì, si è scontrato con un’auto guidata da una donna anziana. Il veicolo, in uscita da un parcheggio, avrebbe urtato la moto mentre il giovane procedeva in direzione Casamartino.

L’impatto è stato molto violento: il 16enne è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravi traumi. Le indagini della polizia municipale sono in corso per chiarire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità, anche alla luce del fatto che il mezzo guidato non sarebbe compatibile con l’età del ragazzo.

Sei giorni di attesa

A distanza di giorni dall’incidente, la situazione resta delicata. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del giovane, mentre familiari e amici attendono segnali positivi.

Il sostegno sui social

Sui social network si moltiplicano i messaggi di affetto e incoraggiamento. Amici e conoscenti stanno riempiendo i suoi profili con parole di speranza e vicinanza, esprimendo il desiderio di rivederlo presto fuori pericolo.

Colpisce anche un post pubblicato dallo stesso ragazzo il giorno prima dell’incidente, con una foto in moto accompagnata da una frase che oggi assume un significato particolare.

Sicurezza stradale sotto i riflettori

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale in città. Solo pochi giorni prima, un altro incidente aveva coinvolto un giovane motociclista, alimentando preoccupazione tra i residenti per la frequenza di sinistri lungo le arterie urbane.