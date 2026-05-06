Poggiomarino – Un episodio di pirateria stradale sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri lungo la strada in direzione San Giuseppe Vesuviano. Secondo quanto riferito, un’auto avrebbe tamponato la vettura di una donna per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il conducente responsabile si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’impatto, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, a quanto raccontato, si sarebbero fermate solo due persone per verificare se fosse necessario aiuto.

La famiglia della donna coinvolta lancia ora un appello a chiunque abbia assistito alla scena o sia in possesso di informazioni utili per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità del veicolo e del conducente.