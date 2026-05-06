Blitz delle forze dell’ordine in Praiano, nel cuore della Costiera Amalfitana, dove è stato individuato un vasto cantiere abusivo realizzato in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici.

L’operazione è stata condotta dal Guardia di Finanza, in particolare dal Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, con il supporto della Sezione Navale di Salerno, della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico comunale.

Area sequestrata e lavori abusivi

I militari hanno posto sotto sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati, oggetto di profondi interventi di sbancamento e trasformazione del territorio senza alcuna autorizzazione.

Tra le opere individuate:

un appartamento di circa 100 metri quadrati ricavato nel costone roccioso

camminamenti e ampi terrazzamenti

strutture di contenimento in cemento e pietrame

Al momento del controllo, il cantiere risultava attivo, con presenza di attrezzature, macchinari e ingenti quantità di materiale di risulta.

Denuncia e indagini

L’intero sito è stato immediatamente sequestrato per bloccare i lavori e impedire ulteriori alterazioni dell’area. Il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Salerno.

Dovrà rispondere di violazioni alle normative urbanistiche e ambientali, aggravate dal fatto che l’intervento insiste su una zona di particolare pregio paesaggistico.

Tutela del territorio

L’operazione rientra nelle attività di controllo lungo il litorale campano per contrastare l’abusivismo edilizio, fenomeno che rappresenta una minaccia per l’equilibrio ambientale e la tutela di uno dei territori più delicati e valorizzati della regione.