Si chiude con un risultato netto ma non scontato l’elezione del presidente della Provincia di Salerno. A spuntarla è stato il sindaco di Bellosguardo, Geppino Parente, che ha ottenuto circa il 60% delle preferenze, superando lo sfidante, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, fermo al 40%.

Un risultato atteso nei numeri

Nonostante un centrodestra compatto, Aliberti ha ammesso di non aver mai realmente creduto nella vittoria:

«Non ho mai pensato di poter vincere – ha dichiarato – basta guardare i numeri e la composizione degli enti locali sul territorio».

Secondo il primo cittadino di Scafati, il peso delle amministrazioni locali e delle dinamiche consolidate nella provincia avrebbe reso difficile ribaltare gli equilibri, come riporta “Le Cronache”.

Il riferimento agli assetti politici

Nel corso della sua analisi, Aliberti ha fatto più volte riferimento all’influenza politica riconducibile all’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sottolineando come il sistema di potere locale incida ancora in maniera significativa sulle scelte amministrative.

«Siamo arrivati al 40% nonostante uno schieramento imponente», ha aggiunto, parlando di una mobilitazione ampia che avrebbe coinvolto diversi amministratori.

Il dato politico

Aliberti evidenzia comunque un risultato che definisce rilevante, soprattutto nei comuni più grandi:

«Abbiamo ottenuto più voti ponderati nei centri sopra i 30mila abitanti, nonostante siano in gran parte amministrati dal centrosinistra».

Un dato che, secondo lui, dimostrerebbe la possibilità di costruire un’alternativa più ampia, capace di andare oltre i confini tradizionali del centrodestra.

Il messaggio al neo presidente

Rivolgendosi al neo eletto Parente, Aliberti auspica un’azione amministrativa autonoma:

«Spero riesca a svincolarsi dalle logiche di partito e a dare risposte concrete ai 158 comuni della provincia».

Le prospettive

Guardando al futuro, il sindaco di Scafati si mostra però scettico:

«Non credo cambierà molto rispetto al passato», afferma, sottolineando le criticità del sistema provinciale e i limiti della rappresentanza previsti dalla normativa vigente.

Una sfida ancora aperta

Le elezioni provinciali restituiscono dunque un quadro politico chiaro nei numeri, ma ancora dinamico nei rapporti di forza. La contrapposizione tra le diverse aree politiche, e in particolare con l’area riconducibile a De Luca, appare destinata a proseguire anche nei prossimi mesi.