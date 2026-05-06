Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Sapri nelle prime ore della mattina. Una donna di 48 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione dalla figlia adolescente, che ha fatto la drammatica scoperta.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna non si sarebbe svegliata al suono della sveglia. Preoccupata, la ragazza ha provato più volte a chiamarla e a scuoterla, senza ricevere risposta. A quel punto è stato immediatamente allertato il 118.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e auto medica. Nonostante il quadro fosse apparso da subito molto grave, sono state avviate le manovre di rianimazione, anche con l’utilizzo del defibrillatore. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile: la donna era già deceduta.

Dai primi riscontri, l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso avvenuto durante il sonno.

Comunità sotto shock

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera comunità. La 48enne, madre di tre figli, era conosciuta in paese e conduceva una vita normale, divisa tra lavoro e famiglia.

Nulla faceva presagire un epilogo così drammatico, che ha colpito profondamente familiari, amici e concittadini.