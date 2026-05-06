Dopo la promozione in Serie C, il Savoia interviene ufficialmente sulla vicenda legata al ricorso presentato dalla Reggina contro l’ACR Messina.
La società oplontina ha reso noto di aver ricevuto la notifica del ricorso, esprimendo una posizione netta: «Riteniamo grave che si tenti di trasformare nelle aule della giustizia sportiva ciò che non è stato ottenuto sul campo».
“Situazioni diverse, non comparabili”
Nel comunicato, il Savoia sottolinea la differenza tra il caso attuale e precedenti segnalazioni, come quella presentata insieme alla Nissa per la vicenda di un calciatore squalificato: in quel caso, spiegano, si trattava di una responsabilità diretta e circoscritta.
Diversamente, il ricorso della Reggina punterebbe – secondo il club – a colpire una società subentrata successivamente, che ha acquisito il titolo sportivo attraverso procedure ritenute regolari e autorizzate.
“No a scorciatoie fuori dal campo”
Il club biancoscudato difende anche il percorso degli imprenditori legati al Messina, evidenziando come abbiano garantito continuità a una piazza storica attraverso un iter “trasparente e legittimo”.
Parole dure nei confronti dell’iniziativa legale: «Le partite si vincono sul campo. Le classifiche si costruiscono durante una stagione intera, non cercando scorciatoie a campionato concluso».
Fiducia nella giustizia sportiva
Il Savoia ribadisce fiducia negli organi competenti, auspicando il rigetto del ricorso, definito “tardivo e strumentale”.
In chiusura, un passaggio di rispetto verso la piazza calabrese, accompagnato però da una stoccata: l’invito è a concentrarsi su un progetto sportivo solido, capace di riportare la Reggio Calabria ai livelli che merita.