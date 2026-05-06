Pasquale Aliberti legge i dati delle provinciali e richiama a programmazione e visione per incidere sulla Provincia di Salerno
L’analisi del voto
Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti analizza l’esito delle elezioni provinciali dopo la tornata appena conclusa per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Salerno: numeri alla mano, sembra comunque una buona affermazione.
La prospettiva politica
Serve programmazione e lungimiranza, secondo Aliberti, affinché si possa costruire un percorso capace di sovvertire l’attuale gestione politica della provincia, ma non solo.
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