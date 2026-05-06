Si chiude con una condanna a 7 anni di reclusione il procedimento a carico di un 49enne di Scafati, coinvolto in un’inchiesta su un vasto traffico di stupefacenti tra l’estero e l’Italia. Il giudice dell’udienza preliminare ha invece disposto l’assoluzione per l’accusa di associazione finalizzata al traffico di droga.

L’inchiesta della Dda

Al centro del procedimento c’è un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, che ha fatto luce su un articolato sistema di importazione e distribuzione di sostanze stupefacenti, con collegamenti tra la penisola balcanica e il Nord Italia.

Secondo quanto emerso, circa un anno e mezzo fa il gip dispose 61 misure cautelari per reati che andavano dal traffico internazionale di droga al riciclaggio di denaro, realizzato anche attraverso un sistema di fatture per operazioni inesistenti.

I contatti e i clan

Stando alle ricostruzioni investigative, l’uomo di Scafati, insieme ad altri soggetti, avrebbe avviato contatti con gruppi criminali albanesi per l’acquisto di cocaina. Tra i potenziali destinatari dello stupefacente figurerebbero anche ambienti legati alla criminalità organizzata napoletana.

Le trattative, risalenti al 2020, sarebbero state condotte tra Scafati e Terzigno, mentre la gestione del traffico faceva capo a una rete ben strutturata, con ramificazioni tra Albania e Nord Italia.

Le rotte e il riciclaggio

L’organizzazione, secondo l’accusa, importava droga dal Sud America sfruttando rotte commerciali via mare, con passaggi intermedi in Paesi come Spagna e Olanda, fino all’arrivo in Italia.

Una parte dei proventi illeciti, inoltre, sarebbe stata trasferita attraverso circuiti finanziari clandestini, grazie al supporto di gruppi specializzati nel trasferimento di capitali all’estero, come riportato da “SalernoToday“.

La sentenza

A fronte di una richiesta iniziale di 16 anni di carcere da parte della pubblica accusa, il giudice ha ridimensionato il quadro, escludendo il reato associativo ma riconoscendo comunque la responsabilità per i fatti legati al traffico di sostanze stupefacenti.