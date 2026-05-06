In occasione della visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei, in programma l’8 maggio 2026, il sistema ferroviario regionale si prepara a gestire un afflusso straordinario di fedeli.

A comunicarlo è Ferrovie dello Stato Italiane, che ha annunciato un piano straordinario di potenziamento dei collegamenti attraverso Trenitalia, in collaborazione con la Regione Campania.

Più treni e 4mila posti aggiuntivi

Per facilitare gli spostamenti verso Pompei, saranno attivati otto collegamenti ferroviari supplementari lungo la linea Napoli Campi Flegrei–Salerno e viceversa, con un incremento complessivo di circa 4.000 posti disponibili.

L’obiettivo è garantire una mobilità più fluida e ridurre il rischio di congestionamenti in una giornata che si preannuncia particolarmente intensa sotto il profilo dei flussi di passeggeri.

Stazioni presidiate e assistenza rafforzata

Particolare attenzione sarà riservata alle principali stazioni coinvolte, tra cui:

Napoli Campi Flegrei

Napoli Mergellina

Napoli Piazza Cavour

Napoli Piazza Garibaldi

Pompei Scavi

In questi snodi sarà potenziata la presenza del personale di assistenza e dei servizi di sicurezza, con il compito di supportare i viaggiatori, fornire informazioni in tempo reale e gestire i flussi in modo ordinato.

Un evento di grande richiamo

La visita del Pontefice rappresenta un evento di forte rilevanza religiosa e mediatica, destinato a richiamare migliaia di pellegrini da tutta Italia e anche dall’estero. Il Santuario di Pompei, tra i più importanti luoghi di culto mariano a livello internazionale, sarà il fulcro della giornata.

Informazioni utili per i viaggiatori

Tutti gli aggiornamenti su orari, treni aggiuntivi e eventuali variazioni sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia, inclusi sito web, app e servizi in stazione.

Il piano straordinario rientra nell’impegno del Gruppo FS nel garantire efficienza, sicurezza e organizzazione in occasione dei grandi eventi, con particolare attenzione alla gestione dei flussi e alla qualità del servizio offerto.