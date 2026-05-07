Cresce la preoccupazione nell’Agro nocerino-sarnese dopo la diffusione dei dati relativi alla contaminazione delle acque sotterranee da sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Tra i territori campani indicati nello studio dell’Università Federico II di Napoli compaiono infatti anche Scafati, Angri e Sarno.

Nel primo trimestre del 2024 sarebbero stati registrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per tricloroetilene (Tce) e tetracloroetilene (Pce), sostanze utilizzate storicamente nei processi industriali e considerate particolarmente pericolose per la salute.

Le sostanze sotto osservazione

Il Tce è classificato come cancerogeno ed è associato a patologie come tumori del rene, del fegato e linfoma non-Hodgkin. Il Pce è invece considerato un probabile cancerogeno.

La Regione Campania, attraverso la Direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl competenti di avviare verifiche urgenti sanitarie, ambientali e veterinarie per valutare eventuali rischi per la popolazione e per la filiera agroalimentare.

L’attenzione sull’Agro

Il dato assume particolare rilevanza per un territorio densamente popolato e caratterizzato da una forte presenza agricola e industriale. A preoccupare maggiormente è il possibile impatto sulle falde utilizzate anche per irrigazione e usi privati.

Secondo quanto evidenziato nella nota regionale, dovranno essere effettuati controlli integrati con il coinvolgimento di dipartimenti di prevenzione, servizi veterinari, Arpac e autorità ambientali per verificare l’estensione reale della contaminazione e individuare eventuali fonti inquinanti.

I controlli richiesti

L’intervento della Regione nasce dopo la relazione trasmessa lo scorso 20 febbraio dall’ateneo napoletano, che avrebbe evidenziato criticità diffuse nelle acque sotterranee campane, con situazioni particolarmente delicate nell’area della Terra dei Fuochi.

Ora anche il Salernitano entra ufficialmente tra le zone sottoposte a monitoraggio rafforzato.