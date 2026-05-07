Momenti di forte tensione nel centro di Angri, dove una discussione legata alla viabilità sarebbe degenerata in un episodio di violenza.

Secondo quanto riferito, due uomini scesi da uno scooter avrebbero aggredito un automobilista, colpendolo anche con i caschi dopo un diverbio nato per motivi di circolazione.

Il racconto

Una donna presente sul posto avrebbe ripreso la scena con il cellulare, invitando gli aggressori a fermarsi e a evitare ulteriori violenze. Nella concitazione, sarebbe poi rimasta coinvolta anche lei in un acceso confronto con altre persone presenti.

Nel racconto diffuso sui social si parla anche del coinvolgimento di una donna indicata come candidata al consiglio comunale, circostanza che al momento non risulta verificata ufficialmente.

Indagini possibili

L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di alcune attività commerciali dotate di sistemi di videosorveglianza, elementi che potrebbero risultare utili per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Appello alla calma

La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra i cittadini, con richieste di maggiore rispetto delle regole e di condanna di ogni forma di violenza.

Resta ora da accertare quanto accaduto attraverso eventuali denunce e verifiche da parte delle forze dell’ordine.