Momenti di grande tensione a Castellammare di Stabia, dove un ragazzo di 14 anni è stato salvato dai carabinieri dopo aver chiamato la centrale operativa mentre si trovava sugli scogli del lungomare.

«Buonasera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica». È iniziata così la telefonata arrivata intorno alle 20:20 alla compagnia dei carabinieri stabiese.

La richiesta di aiuto

Dall’altro capo del telefono un adolescente in forte stato di disagio emotivo, tormentato – secondo quanto emerso – da problemi legati alla scuola, alle amicizie e al difficile rapporto con i genitori.

Il vice brigadiere che ha risposto alla chiamata ha subito compreso la delicatezza della situazione, mantenendo il ragazzo al telefono mentre sul posto veniva inviata una pattuglia del Radiomobile.

Il dialogo decisivo

Per oltre sette minuti il militare ha parlato con il 14enne, rassicurandolo e convincendolo ad allontanarsi dagli scogli per raggiungere la zona della cassa armonica della villa comunale.

Durante la conversazione, il carabiniere ha affrontato direttamente il disagio del giovane, cercando di tranquillizzarlo e spiegandogli l’importanza dell’aiuto della famiglia.

Il salvataggio

Poco dopo il ragazzo ha raggiunto i militari intervenuti sul posto ed è stato messo in sicurezza. Il 14enne ha poi ringraziato i carabinieri per il supporto ricevuto prima di essere affidato ai genitori.

Una vicenda che ha profondamente colpito la comunità stabiese e che riporta l’attenzione sull’importanza dell’ascolto e del supporto psicologico tra i più giovani.