Ha fatto tappa a Vibonati il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante dedicato alla selezione del personale per le nuove aperture del gruppo in Italia.

I colloqui si sono svolti presso l’Hotel Orion di Villammare, dove numerosi candidati hanno partecipato alle selezioni per entrare a far parte del team del nuovo ristorante di prossima apertura.

Quarantacinque posti di lavoro

McDonald’s Italia è alla ricerca di 45 persone da inserire nel nuovo punto vendita. Le figure selezionate seguiranno un percorso di formazione dedicato e saranno assunte con contratti part-time o full-time secondo il contratto nazionale del turismo.

Durante la giornata si sono svolti i primi colloqui individuali, ai quali hanno partecipato oltre 80 candidati interessati all’opportunità lavorativa.

Il nuovo ristorante a Vibonati

L’apertura del nuovo locale di Vibonati andrà ad aggiungersi agli altri ristoranti già presenti nella provincia di Salerno.

I partecipanti hanno avuto anche l’occasione di confrontarsi con dipendenti già impiegati negli altri ristoranti del marchio, conoscendo più da vicino l’organizzazione del lavoro e le possibilità di crescita professionale.

Il piano nazionale di assunzioni

Le nuove assunzioni rientrano nel piano di crescita nazionale dell’azienda, che prevede l’inserimento di circa 5mila persone in tutta Italia nel corso dell’anno.

Attualmente McDonald’s conta oltre 800 ristoranti sul territorio nazionale e circa 40mila dipendenti.