Sette persone sono finite in carcere al termine di un’indagine della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura per i Minorenni. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio e detenzione di armi con aggravante mafiosa, in relazione a una violenta sparatoria avvenuta il 26 giugno 2025 tra la Pignasecca e i Quartieri Spagnoli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, il commando – composto da almeno cinque persone, tra cui tre minorenni – avrebbe raggiunto via Rosario a Portamedina a bordo di diversi scooter, aprendo il fuoco contro un giovane.

La vittima, invece di scappare, avrebbe inseguito gli aggressori armata a sua volta, dando origine a un pericoloso conflitto a fuoco nel cuore del centro storico di Napoli, tra residenti e passanti. Solo per caso non ci sono stati morti o feriti.

Per il giudice, la dinamica dell’agguato e l’utilizzo di armi considerate particolarmente pericolose rappresentano una chiara manifestazione del controllo del territorio tipico della criminalità organizzata. L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto alle tensioni e alle stese che negli ultimi anni hanno interessato diverse zone del centro cittadino.