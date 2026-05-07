Un uomo, V.G. le sue iniziali, è stato arrestato a Pagani con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Il controllo dei carabinieri
L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore durante un controllo sul territorio.
Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di circa 8,5 grammi tra cocaina e crack, già suddivisi in 46 dosi pronte per la vendita.
Sequestrati soldi e materiale per il confezionamento
Nel corso della perquisizione i militari avrebbero inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento della droga e circa 1.700 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio.
Per l’uomo sono quindi scattate le manette.