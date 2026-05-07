Una fiaccolata silenziosa ha attraversato le strade di Pagani per ricordare Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne ucciso lo scorso 29 aprile a Ibiza, nei pressi di Platja d’en Bossa.

Circa 500 persone hanno preso parte al corteo, partito dalla chiesa di Santa Maria del Carmine e proseguito lungo il centro cittadino fino a piazza Sant’Alfonso. Un momento di raccoglimento e vicinanza che ha coinvolto familiari, amici e tanti cittadini.

Il corteo nel centro cittadino

La fiaccolata ha attraversato corso Padovano, via De Vivo e via Marconi, mentre molti commercianti hanno abbassato parzialmente le serrande esponendo ceri votivi lungo il percorso in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia.

In piazza Sant’Alfonso è stato deposto uno striscione con la scritta “Francesco con noi”, accanto a una foto del 35enne circondata da candele.

Il ricordo della comunità

Durante il momento conclusivo della manifestazione è intervenuto don Enzo Di Nardi, guida della forania di Pagani, che ha ricordato Francesco con parole semplici ma cariche di emozione: «Il ricordo di Francesco resta tra noi. Sempre».

Un’intera comunità si è stretta così attorno alla famiglia del giovane, ricordato da tutti come un ragazzo solare e benvoluto.

Le indagini

Sul fronte investigativo, il 45enne Annibale Damiano, indicato come presunto responsabile dell’omicidio, resta detenuto nel carcere di Ibiza. Il movente dell’aggressione resta ancora da chiarire.

Per il fine settimana è atteso a Pagani il rientro della salma per la celebrazione dei funerali.