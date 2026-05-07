In occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, prevista per venerdì 8 maggio 2026, Anm ha comunicato importanti modifiche al servizio di trasporto pubblico cittadino a causa delle limitazioni al traffico predisposte nelle aree interessate dall’evento.

Le variazioni riguarderanno diverse linee di superficie e resteranno in vigore dalle ore 8 fino a cessate esigenze.

Le linee sospese

Saranno temporaneamente sospese le linee:

  • 154
  • 202

Le linee con percorso limitato

Alcune linee subiranno limitazioni di percorso:

  • Linea 128: terminerà il servizio a piazza Amedeo, dove effettuerà anche la sosta tecnica;
  • Linea 204: limiterà il percorso al Museo Nazionale;
  • Linea 201 (servizio bus): limiterà il tragitto in via Monteoliveto;
  • Linea 140: limiterà il percorso a piazza Sannazaro.

Le deviazioni previste

Per le linee 151 e R2 è stato predisposto un percorso alternativo che interesserà:

corso Garibaldi superiore, piazza Carlo III, via Foria, via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto, piazza Dante e ritorno.

Anche la linea R7 subirà modifiche: arrivata a piazza Sannazaro, proseguirà per via Sannazaro, via Caracciolo, via Mergellina, piazza Sannazaro, galleria Laziale e poi riprenderà il normale percorso.

Orari e possibili variazioni

Anm precisa che gli orari indicati potrebbero subire modifiche in base all’evoluzione della manifestazione e alle progressive chiusure o riaperture delle strade interessate dalla visita del Pontefice.

La centrale operativa monitorerà costantemente la situazione per eventuali ulteriori adeguamenti al servizio.

Redazione

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