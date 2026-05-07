In occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, prevista per venerdì 8 maggio 2026, Anm ha comunicato importanti modifiche al servizio di trasporto pubblico cittadino a causa delle limitazioni al traffico predisposte nelle aree interessate dall’evento.
Le variazioni riguarderanno diverse linee di superficie e resteranno in vigore dalle ore 8 fino a cessate esigenze.
Le linee sospese
Saranno temporaneamente sospese le linee:
- 154
- 202
Le linee con percorso limitato
Alcune linee subiranno limitazioni di percorso:
- Linea 128: terminerà il servizio a piazza Amedeo, dove effettuerà anche la sosta tecnica;
- Linea 204: limiterà il percorso al Museo Nazionale;
- Linea 201 (servizio bus): limiterà il tragitto in via Monteoliveto;
- Linea 140: limiterà il percorso a piazza Sannazaro.
Le deviazioni previste
Per le linee 151 e R2 è stato predisposto un percorso alternativo che interesserà:
corso Garibaldi superiore, piazza Carlo III, via Foria, via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto, piazza Dante e ritorno.
Anche la linea R7 subirà modifiche: arrivata a piazza Sannazaro, proseguirà per via Sannazaro, via Caracciolo, via Mergellina, piazza Sannazaro, galleria Laziale e poi riprenderà il normale percorso.
Orari e possibili variazioni
Anm precisa che gli orari indicati potrebbero subire modifiche in base all’evoluzione della manifestazione e alle progressive chiusure o riaperture delle strade interessate dalla visita del Pontefice.
La centrale operativa monitorerà costantemente la situazione per eventuali ulteriori adeguamenti al servizio.