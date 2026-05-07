Si è svolto presso Area C il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, passaggio decisivo nella corsa verso la promozione in Serie B.

L’estrazione è stata guidata da Gianluca Zambrotta insieme a Tommaso Donati, mentre la diretta su Sky Sport è stata condotta da Marco Demicheli e Luca Mastrorilli.

Con l’ingresso delle terze classificate dei tre gironi, il livello della competizione si alza ulteriormente e promette sfide ad alta tensione.

Gli accoppiamenti del primo turno nazionale

Gare d’andata – 10 maggio

Campobasso vs Potenza

vs Casarano vs Renate

vs Casertana vs Salernitana

vs Cittadella vs Ravenna

vs Pianese vs Lecco

Gare di ritorno – 13 maggio

Lecco vs Pianese

vs Potenza vs Campobasso

vs Ravenna vs Cittadella

vs Renate vs Casarano

vs Salernitana vs Casertana