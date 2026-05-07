Si è svolto presso Area C il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, passaggio decisivo nella corsa verso la promozione in Serie B.

L’estrazione è stata guidata da Gianluca Zambrotta insieme a Tommaso Donati, mentre la diretta su Sky Sport è stata condotta da Marco Demicheli e Luca Mastrorilli.

Con l’ingresso delle terze classificate dei tre gironi, il livello della competizione si alza ulteriormente e promette sfide ad alta tensione.

Gli accoppiamenti del primo turno nazionale

Gare d’andata – 10 maggio

  • Campobasso vs Potenza
  • Casarano vs Renate
  • Casertana vs Salernitana
  • Cittadella vs Ravenna
  • Pianese vs Lecco

Gare di ritorno – 13 maggio

  • Lecco vs Pianese
  • Potenza vs Campobasso
  • Ravenna vs Cittadella
  • Renate vs Casarano
  • Salernitana vs Casertana
Redazione

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