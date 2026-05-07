Si è svolto presso Area C il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, passaggio decisivo nella corsa verso la promozione in Serie B.
L’estrazione è stata guidata da Gianluca Zambrotta insieme a Tommaso Donati, mentre la diretta su Sky Sport è stata condotta da Marco Demicheli e Luca Mastrorilli.
Con l’ingresso delle terze classificate dei tre gironi, il livello della competizione si alza ulteriormente e promette sfide ad alta tensione.
Gli accoppiamenti del primo turno nazionale
Gare d’andata – 10 maggio
- Campobasso vs Potenza
- Casarano vs Renate
- Casertana vs Salernitana
- Cittadella vs Ravenna
- Pianese vs Lecco
Gare di ritorno – 13 maggio
- Lecco vs Pianese
- Potenza vs Campobasso
- Ravenna vs Cittadella
- Renate vs Casarano
- Salernitana vs Casertana