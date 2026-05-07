Momenti di tensione nella notte a Sarno, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione in via Cantarone.

Secondo le prime informazioni, ignoti avrebbero sparato almeno tre colpi che hanno raggiunto il muro esterno della casa. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

L’allarme nella notte

L’episodio si è verificato nelle ore notturne, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i residenti della zona, svegliati dal rumore degli spari.

L’immobile sarebbe abitato da un uomo già noto alle forze dell’ordine, elemento ora al vaglio degli investigatori per cercare di chiarire il possibile movente dell’azione intimidatoria.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di polizia di Sarno, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per cercare di risalire ai responsabili.