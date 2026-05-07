Test utile per il Napoli di Antonio Conte in vista della sfida di campionato contro il Bologna.
Nel pomeriggio, al centro sportivo di Castel Volturno, gli azzurri hanno disputato un allenamento congiunto contro la Scafatese, neopromossa in Serie C e allenata da Giovanni Ferraro.
Scafatese avanti 2-0
La squadra gialloblù ha offerto una prestazione convincente, riuscendo anche a portarsi sul doppio vantaggio. Ad aprire le marcature è stato il giovane Serafino Calzone, classe 2005, seguito dal gol dell’attaccante Domenico Maggio, tra i protagonisti della promozione.
Il Napoli ha poi reagito accorciando le distanze con Giovane prima dell’intervallo, mentre il definitivo 2-2 è arrivato grazie a un’autorete del centrocampista Alberto Acquadro.
Conte testa le seconde linee
L’allenamento è servito soprattutto a dare minutaggio ai giocatori meno impiegati durante la stagione. In campo dal primo minuto diversi elementi della rosa azzurra, tra cui Meret, Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Elmas e Giovane.
Spazio anche ad alcuni giovani della Primavera come De Luca e Prisco, oltre ad Antonio Vergara, che potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida di lunedì.
Di Lorenzo verso il rientro
Indicazioni positive sono arrivate soprattutto dalle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha disputato gran parte del test senza particolari problemi fisici, aumentando le possibilità di una sua presenza dal primo minuto contro il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona.