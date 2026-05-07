Atto di vandalismo a Scafati, dove è stata danneggiata una panchina nella piazzetta di via M. D’Ungheria.

A segnalare l’accaduto sono alcuni cittadini, che esprimono forte indignazione per quanto accaduto, denunciando l’ennesimo episodio di incuria ai danni degli spazi pubblici.

«Non è accettabile vedere beni comuni distrutti in questo modo», è il senso dei commenti emersi, con l’invito a un maggiore rispetto per il decoro urbano.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della tutela degli arredi pubblici e sulla necessità di maggiore controllo e senso civico, soprattutto nelle aree frequentate da famiglie e giovani.