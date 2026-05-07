La comunità di Scafati è nuovamente sconvolta dal dolore per la morte di Andrea Carotenuto, il 36enne rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto un mese fa sulla Statale 690 Avezzano-Sora.
Nello schianto aveva perso la vita sul colpo anche il 26enne Biagio Liban Di Lallo, amico di Andrea e compagno di viaggio al momento dell’impatto frontale.
Dopo settimane di lotta tra la vita e la morte, Andrea non ce l’ha fatta. Ma nel dolore più profondo, la sua famiglia ha scelto di compiere un gesto di straordinaria generosità autorizzando la donazione degli organi.
Il gesto d’amore della famiglia
I familiari hanno deciso di trasformare una tragedia in speranza per altre persone in attesa di trapianto. Un ultimo atto di altruismo che consentirà ad altri pazienti di ricevere una nuova possibilità di vita.
Andrea lascia la madre Maria Grazia, i fratelli Vincenzo e Morena, la fidanzata Sara e tanti amici e conoscenti che in queste settimane hanno seguito con apprensione il suo quadro clinico.
L’ultimo saluto
La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Cesarano, in via Passanti Traversa Santa Maria delle Grazie.
I funerali saranno celebrati venerdì 8 maggio alle ore 16 nella Parrocchia di Santa Maria delle Vergini.