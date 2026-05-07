È stato rimesso in libertà, ma sottoposto all’obbligo di firma due volte al giorno presso la polizia giudiziaria, G.P., giovane della Valle dell’Irno arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Siano insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino.

Durante una perquisizione eseguita in strada, i carabinieri avrebbero trovato alcuni grammi di cocaina addosso al giovane. I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione del ragazzo, a Bracigliano, dove sarebbero stati sequestrati circa 336 grammi di droga già suddivisa in dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento, come riporta “SalernoToday”.

La misura

Dopo l’arresto, per il giovane è stata disposta la misura dell’obbligo di firma. Il ragazzo è assistito dall’avvocato Marco Sellitto.