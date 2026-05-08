ANGRI. “Un confronto pubblico non è un’insidia, è democrazia”. Con queste parole Maddalena Pepe ha confermato la propria partecipazione al dibattito tra candidati sindaco previsto lunedì 11 maggio in Piazza Doria.

L’esponente politica ha ricordato di aver lanciato nei giorni scorsi la proposta di un confronto aperto alla città, alla stampa e senza filtri, ribadendo la necessità di dare agli angresi la possibilità di ascoltare programmi, idee e visioni direttamente dalla voce dei candidati.

Pepe ha accolto con favore l’invito del giornalista Luigi De Vivo, organizzatore dell’iniziativa pubblica, assicurando la propria presenza all’evento. “Chi ha idee chiare e proposte serie non ha motivo di evitare il confronto”, ha dichiarato nel messaggio diffuso sui social.

La candidata sottolinea inoltre di non avere bisogno di conoscere preventivamente le domande o di ricorrere a formule concordate, rilanciando il tema della trasparenza nel dibattito politico cittadino.

L’appuntamento resta fissato per lunedì 11 maggio in Piazza Doria, dove è atteso il confronto pubblico tra i candidati alla guida della città di Angri.