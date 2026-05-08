Ventidue anni di battaglie giudiziarie, dubbi e richieste di verità. Torna al centro dell’attenzione il caso di Giovanna Bifulco Accardi, la donna morta il 3 febbraio 2004 a soli 40 anni tra San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, dopo giorni di sofferenze e cure che, secondo i familiari e i legali, sarebbero state inadeguate.

Lo Studio Associati Avvocati Maior ha annunciato di aver portato la vicenda all’attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo l’invio di ispettori e ulteriori approfondimenti sul caso.

Secondo quanto sostenuto dai legali della famiglia Bifulco Accardi, la donna sarebbe stata sottoposta per giorni a terapie farmacologiche prescritte anche telefonicamente, senza visite domiciliari e senza un adeguato monitoraggio clinico, nonostante il progressivo aggravarsi delle sue condizioni. Solo successivamente sarebbe stato disposto il trasferimento presso la clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, dove però Giovanna morì poco dopo.

Nel comunicato diffuso dallo studio legale si parla apertamente di presunte negligenze mediche e di una lunga vicenda giudiziaria caratterizzata, secondo i familiari, da “silenzi e contraddizioni”. I legali definiscono il caso un esempio di “malasanità e malagiustizia”, sostenendo che negli anni sarebbero emersi elementi sufficienti a chiarire presunte responsabilità, senza però arrivare a una conclusione definitiva.

La famiglia, che continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, affida ogni dichiarazione esclusivamente ai propri avvocati. L’obiettivo resta quello di ottenere ulteriori verifiche istituzionali e una nuova attenzione su una storia che, a distanza di oltre due decenni, continua a far discutere.