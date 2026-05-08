CAVA DE’ TIRRENI. Un cittadino egiziano minorenne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana del posto.

Il giovane è stato bloccato a bordo di un treno diretto a Napoli mentre tentava di allontanarsi dopo essersi fatto consegnare denaro e oggetti preziosi dalla vittima.

L’intervento della polizia è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Gli agenti, raccolte le prime testimonianze dai familiari dell’anziana e da un testimone oculare, sono riusciti a rintracciare rapidamente il sospettato prima che lasciasse il territorio cittadino.

Durante la perquisizione personale, il minorenne è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi successivamente riconosciuti dalla donna come beni sottratti con l’inganno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziana sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi il nipote o un suo conoscente, le avrebbe raccontato di una presunta situazione debitoria legata alla figlia, come riporta “SalernoToday”. Convinta della gravità della situazione, la donna avrebbe così consegnato soldi e preziosi per evitare inesistenti conseguenze.

La posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile, mentre proseguono gli accertamenti per individuare eventuali complici coinvolti nella truffa.