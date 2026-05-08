Una storia di dolore, forza e rinascita che ha commosso un’intera città. Bruno Petrone, il 18enne rimasto gravemente ferito dopo l’accoltellamento avvenuto mesi fa in via Chiaia, è tornato protagonista in campo con la maglia dell’US Angri 1927.

Domenica scorsa il giovane calciatore ha segnato il gol che ha chiuso la sfida contro il Castelpoto, regalando la salvezza alla formazione grigiorossa.

Un momento dal valore speciale, ben oltre il risultato sportivo.

“Bentornato campione”

A commentare la rete e il ritorno in campo del ragazzo è stato il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli.

“Quel gol è stato molto più di una rete. Solo pochi mesi fa Bruno lottava tra la vita e la morte dopo la terribile aggressione che aveva sconvolto tutti noi”, ha dichiarato il primo cittadino.

Dopo il gol, Bruno è corso sotto la tribuna per festeggiare insieme ai tifosi e ai compagni, in una scena che ha emozionato l’intera comunità.

Una storia di coraggio

“Dentro quell’esultanza c’erano il dolore affrontato, la paura superata e la forza di rialzarsi”, ha aggiunto Ferraioli, sottolineando come il giovane sia diventato simbolo di resilienza e speranza.

Il ritorno in campo di Bruno Petrone rappresenta oggi una delle storie più toccanti vissute negli ultimi mesi dalla comunità angrese.