L’aveva accuratamente nascosta nei polsini della maglia di una tuta destinata al consorte ma, come riporta una nota dell’Uspp, il sindacato della polizia penitenziaria, è stata scoperta e denunciata.

SCAFATI. Screening sierologici di massa, supporto dell’esercito per i controlli e chiusura dei centri anziani. Sono questi i punti principali delle misure che il sindaco Cristoforo Salvati ha deciso di adottare per frenare l’ondata di contagi che sta attraversando la città. Solo nella giornata di giovedì i casi sono saliti da 37 a 52, e nella sola mezza giornata di ieri mattina, ufficiosamente l’Asl