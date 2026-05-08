Dopo oltre quattro decenni, una preziosa scultura lignea policroma del Settecento farà ritorno nella Chiesa del Santissimo Salvatore.
L’opera, raffigurante una coppia di teste di cherubini, era stata trafugata il 15 novembre 1984 dalla chiesa cavese dove decorava la statua della Madonna del Rosario.
Il recupero internazionale
La restituzione avverrà questa sera alle ore 19, in esecuzione di un decreto di dissequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.
La consegna ufficiale sarà effettuata dai militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.
Secondo quanto emerso dalle indagini, dopo il furto la scultura sarebbe finita in una casa d’aste di Monaco di Baviera, per poi essere acquistata da un antiquario di Piano di Sorrento.
Successivamente il bene sarebbe stato rivenduto a un cittadino statunitense senza le necessarie autorizzazioni per l’esportazione.
Il rientro dagli Stati Uniti
Dopo il sequestro disposto dagli investigatori italiani, sono state attivate le procedure internazionali che hanno portato al recupero dell’opera.
Le autorità statunitensi hanno riconsegnato la scultura al consolato italiano di New York il 21 ottobre scorso, permettendo così il definitivo rientro in Italia.
Per la comunità di Cava de’ Tirreni si tratta di un momento particolarmente significativo, che restituisce alla città un importante pezzo del proprio patrimonio storico e religioso.