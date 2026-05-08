Tragedia nella serata di ieri in Alta Irpinia, dove un giovane di 29 anni ha perso la vita mentre stava disputando una partita di calcetto con alcuni amici. La vittima è Antonio Rinaldi, originario di Vallata.

Il dramma si è consumato in una struttura sportiva di Calitri. Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne si sarebbe improvvisamente accasciato sul terreno di gioco durante l’incontro amatoriale, sotto gli occhi increduli dei presenti.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardio-polmonare, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il giovane è deceduto poco dopo, tra la disperazione degli amici e dei compagni di squadra.

La notizia della morte di Antonio Rinaldi si è rapidamente diffusa a Vallata, dove il ragazzo era molto conosciuto e stimato. Profondo il cordoglio espresso dall’intera comunità e dall’Amministrazione comunale, che ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.

“In questo momento di grande dolore – si legge nella nota diffusa dal Comune – l’Amministrazione manifesta la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia Rinaldi per questa tragica e prematura scomparsa”.

Le esequie si terranno nel pomeriggio di domani, sabato 9 maggio 2026, a Vallata. In concomitanza con il rito funebre, la cittadinanza è stata invitata a osservare momenti di raccoglimento in memoria del giovane scomparso.