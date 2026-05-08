Drammatico incidente nella serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Silla di Sassano alla località Trinità, nel territorio di Sala Consilina.

La vittima è Pasquale Morello, 31 anni, residente a Sala Consilina, morto in seguito a un violento schianto avvenuto nei pressi del Ponte Cappuccini.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto mentre percorreva la provinciale.

Durante la caduta il mezzo avrebbe impattato anche contro un’auto in transito in quel momento lungo la carreggiata. L’impatto si è rivelato devastante.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvare il 31enne si è purtroppo rivelato inutile. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche i Arma dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.